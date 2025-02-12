12 Şubat Döviz Kurları: Dolar, Euro Ne Kadar?

DOLAR VE EURO KURLARI GÜNCELLENİYOR

Haftanın üçüncü günü olan 12 Şubat 2025 tarihinde, vatandaşlar dolar ve euro kurlarını dikkatle izliyor. Dolar/TL kuru alış fiyatı 36,1021 liradan işlem görüyor, satış fiyatı ise 36,1093 lira olarak belirlendi. Euro’nun TL kuru alış fiyatı 37,4729 lira, satış fiyatı ise 37,4804 lira olarak kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın aldığı gümrük vergisi kararları ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın faiz indirimleri konusundaki temkinli yaklaşımı, piyasalarda fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Bugün yatırımcıların dikkati, ABD’de açıklanacak enflasyon verileri ve Powell’ın yapacağı sunuma yönelmiş durumda. Trump’ın, önemli ticaret ortaklarına yönelik tarife uygulamaları ve çelik ile alüminyum ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi getiren kararnamesinin küresel ticarette gerilimleri artırabileceği endişeleri de artış gösteriyor.

PİYASALARDA BELİRSİZLİK DEVAM EDİYOR

Bu gelişmeler, ABD’de enflasyonist baskıları artırabileceği ve Fed’in para politikası alanını daraltabileceği kaygılarını da beraberinde getiriyor. Dolar endeksi, şu an için yüzde 0,1’lik bir artışla 108 seviyesinde seyrediyor. Analistler, yurt içinde veri akışının sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD enflasyon verileri ve Powell’ın açıklamalarının piyasalar üzerinde belirleyici olacağını vurguluyor. Teknik olarak dolar endeksi için 108,5 seviyesi direnç, 107,5 seviyesi ise destek noktası olarak görülüyor.