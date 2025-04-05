12 Yaşındaki Öykü Kalp Kriziyle Vefat Etti

MUĞLA’DA 12 YAŞINDAKİ ÖYKÜ NAS MEŞE KALP RAHATSIZLIĞI NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ

Muğla’nın Dalaman ilçesinde yaşayan 12 yaşındaki ortaokul öğrencisi Öykü Nas Meşe, doğuştan gelen kalp rahatsızlığı nedeniyle yaşamını yitirdi. Doğumundan itibaren kalp problemi teşhisi konulan ve çok sayıda ameliyat geçiren Meşe, son olarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde kalp ameliyatı oldu. Ameliyat sonrası durumu ağırlaşan küçük kız yoğun bakıma alındı ancak geçirdiği kalp krizi sonucu kurtarılamadı.

CENAZE TÖRENİNE YOĞUN KATILIM

Öykü Nas Meşe’nin cenazesi Dalaman Merkez Camisi’nde düzenlenen törenle kaldırıldı. Törene Meşe’nin aile fertleri, yakın arkadaşları, öğretmenleri ve sevenleri katıldı. Törenin ardından cenaze Killik Mezarlığı’nda defnedildi. Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü resmi sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınlayarak aileye başsağlığı dileklerini iletti.

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ’NDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay yaptığı açıklamada, “Dalaman ilçemiz Atatürk Ortaokulu’ndaki öğrencimiz Öykü Nas Meşe’nin vefatını üzülerek öğrendim. Öğrencimize Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve eğitim camiamıza başsağlığı dilerim.” ifadelerini kullandı.