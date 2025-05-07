120W Hızlı Şarj Kablo Fiyatı 90 TL

GÜNÜMÜZDE AKILLI TELEFON KULLANIMI

Günümüzde akıllı telefon sahibi olmayan birey sayısı neredeyse yok denecek kadar az. Pek çok insan, hızlı şarj desteğine sahip bir cihaz kullanıyor. Ancak, eğer hızlı şarj yapan bir kablonuz yoksa, telefonunuzun hızlı şarj özelliği fazla bir anlam ifade etmiyor.

HIZLI ŞARJ KABLOLARININ YÜK KAPASİTELERİ

Hızlı şarj kablolarının belirli yük kapasiteleri mevcut. Örneğin, 60W’a kadar olan kablolar genel anlamda telefonları hızlı biçimde şarj ediyor. 120W kapasiteli kablolar ise bilgisayar gibi daha fazla güç gerektiren cihazları şarj etmeye imkân tanıyor. Kablonun taşıdığı yük kapasiteleri arttıkça, fiyatları da yükseliyor. Özellikle 60W ve üzerindeki type C kabloların fiyatları 4 haneli rakamlara ulaşabiliyor.

İNDİRİMLİ 120W HIZLI ŞARJ KABLOSU

Şu anda 120W’lık süper hızlı şarj kablolarında kaçırılmayacak bir fırsat bulunuyor. Normal şartlarda 1100 TL civarında satılan bu kablolar, şu anda sadece 90 TL’ye indirimli olarak satışa sunulmuş durumda. İlgilenenler için bu indirimli kabloların satış sayfasına göz atmak mümkün.