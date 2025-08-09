13 Elektrikli Araç Fiyatları Düştü

ELEKTRİKLİ ARAÇ HİBESİ PROGRAMI GENİŞLETİLDİ

Birleşik Krallık’ta elektrikli araç sahibi olmayı kolaylaştırmak amacıyla gerçekleştirilen Elektrikli Araç Hibesi (ECG) programı, 13 yeni araç modelinin eklenmesiyle büyüdü. Nissan, Renault ve Vauxhall markalarına ait toplam 13 yeni model, bu program kapsamına dahil edildi. Sürücüler, bu hafta duyurulan 4 Citroën modeline ek olarak, yeni eklenen elektrikli araç satın alırken hibe sayesinde 1.500 sterlin tasarruf yapma fırsatı bulacak.

DAHA UCUZ VE DAHA ERİŞİLEBİLİR ARAÇLAR

Araç fiyatı 37 bin sterlinin altında olan modeller, satış noktasında otomatik olarak 1.500 sterlin indirimle sunulacak. Bu durum, Birleşik Krallık’ta elektrikli araç sahibi olmayı hem daha ucuz hem de erişilebilir hale getiriyor. Hükümetin 650 milyon sterlinlik Değişim Planı’nın bir parçası olan bu destek, elektrikli araç geçişini hızlandırmayı, sanayi ve istihdamı güçlendirmeyi hedefliyor. Ülkenin toplamda 4,5 milyar sterlinlik yatırım planı çerçevesinde, 2024 yılında Avrupa’nın en büyük elektrikli araç pazarı olma hedefine ulaşması amaçlanıyor.

YENİ EKLENEN MARKALAR VE MODELLER

Yeni eklenen modeller arasında Renault Alpine A290, Renault Megane, Renault 4, Renault 5, Renault Scenic; Nissan Micra, Nissan Ariya; ve Vauxhall Corsa Electric, Vauxhall Combo Life Electric, Vauxhall Astra Electric, Vauxhall Mokka Electric, Vauxhall Frontera Electric, Vauxhall Grandland Electric bulunuyor. Daha önce açıklanan Citroën modelleri ise Citroën ë-C3, Citroën ë-C4, Citroën ë-C5 ve Citroën ë-Berlingo olarak sıralanıyor.

SEKTÖRDEN DESTEK AÇIKLAMALARI

Ulaştırma Bakanı Heidi Alexander, “Ailelerin elektrikliye geçişini daha kolay ve ucuz hale getirme sözümüzü yerine getiriyoruz. Bu, sürücüleri desteklemek, parayı insanların cebine geri koymak ve büyümeyi sağlamakla ilgili” dedi. Otomotiv sektörü yetkilileri de programın genişlemesine destek verdiklerini açıkladı. Nissan Motor GB Genel Müdürü James Taylor, “Bu plan, hem müşterilere hem de üreticilere, Birleşik Krallık’ın elektrikli araçlara öncelik verdiğini gösteriyor” derken; Vauxhall Genel Müdürü Steve Catlin, “Bu destek, daha fazla İngiliz sürücünün elektrikli araç avantajlarından yararlanmasını sağlayacak” ifadelerini kullandı.