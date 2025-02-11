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13 Yaşındaki Kız Ölü, Babası Yaralı Bulundu

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KAHREDEN OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Kahreden olay, Hatip Mahallesi Bedri Rahmi Caddesi üzerinde gerçekleşti. A.Y. (44), daha önceki eşini sorumlu tutarak sosyal medya hesabından “Hakkınızı helal edin” şeklinde bir paylaşımda bulundu. Bu durum, A.Y.’nin yakınlarını ciddi şekilde endişelendirdi.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Paylaşım sonrasında intihar girişimi olabileceği ihtimali üzerine A.Y.’nin yakınları durumu polise bildirdi. Acil bir durum yaşandığı için polis ve sağlık ekipleri A.Y.’nin ikamet adresine hızla yöneldiler. Kapının açılmaması üzerine ekipler, çilingir yardımı ile eve girdi.

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