1300 Yıllık Camii Bahçesinde Atık Kitaplar

KURŞUNLU CAMİİ’NDEKİ SAYGISIZLIK

Muğla’nın Milas ilçesindeki Burgaz Mahallesi’nde, M.S. 797 yılında inşa edilen tarihi Kurşunlu Camii bahçesinde, yere atılmış ve çöpe bırakılmış çok sayıda Kur’an-ı Kerim sayfası ile dini kitaplar bulundu. Vatandaşlar, bu kutsal metinlere yapılan saygısızlığa tepki gösterirken, olayın faillerinin bir an önce tespit edilmesini talep ediyor.

CAMİİ BAHÇESİNDEKİ DÜZEN BOZULDU

Milas’ta yerel Karyahaber.com’un okuyucularına aktardığı habere göre, camii bahçesinde yırtılmış ve yerlere serilmiş haldede pek çok Kur’an-ı Kerim sayfası, dini içerik barındıran kitaplar ve dini motiflere sahip tablolar bulundu. Bu durum, mahalle sakinleri tarafından fark edilerek gündeme getirildi.

VATANDAŞLARDAN TEPKİ

Kutsal kitapların bu şekilde kötü bir şekilde kullanılması, vatandaşlar arasında “büyük bir saygısızlık” ve “skandal” olarak niteleniyor. Bazı vatandaşlar, alanda bir masa bulup kitapları derlemeye çalışırken, “Bu kitaplar böyle yerlere atılamaz, yazık günah. Yetkililere sesleniyoruz, gelsinler ve bu kitapları toplasınlar” şeklinde düşüncelerini ifade ettiler.

SORUMLULARIN VE NEDENİN ARAŞTIRILMASI GEREKEN BİR DURUM

Kur’an-ı Kerim sayfalarının ve dini kitapların kasıtlı bir şekilde yırtılıp çöpe atıldığına dikkat çeken vatandaşlar, “Bunun kim tarafından ve hangi amaçla yapıldığı araştırılmalı, sorumlular bir an önce bulunmalı” diyerek yetkililere çağrıda bulundular. Milas İlçe Müftülüğü’nden bu konu ile ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.