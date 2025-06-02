14 Yaşındaki Çocuk Silah Sıktı!

DEHŞET VERİCİ AİLE İÇİ KAVGASI

Olay, Palu ilçesi Yeni Mahalle’de meydana geldi. İddiaya göre, K.K., bilinmeyen bir nedenle tartıştığı babası Osman K. ile annesi G.K.’ya evde bulunan tabanca ile ateş etti.

BABA HAYATINI KAYBETTİ, ANNE YARALI

Silah sesleri üzerine komşuların ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri geldi. Yapılan kontrollerde Osman K.’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Anne G.K. ise olayın ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Gözaltına alınan K.K.’nın işlemleri devam ediyor ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.