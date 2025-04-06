“14 Yaşındaki Gülden’i Kim Öldürdü?”

EDİRNE’DE KORKUNÇ OLAY: LİSE BAHÇESİNDE BIRAKILAN CANSIZ BEDEN

Çavuşbey Mahallesi Horozlubayır Sokak’ta bulunan Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde şok edici bir olay yaşandı. Okul bahçesinde hareketsiz yatan bir kız çocuğunu gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Gelen ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri ve sağlık personeli hızla intikal etti. Yapılan ilk incelemelerde, Gülden Coni isimli kız çocuğunun bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi.

CANSIZ BEDEN ADLİ TIP KURUMUNA GÖTÜRÜLDÜ

Olay yerinde gerekli incelemeleri tamamlayan ekipler, Gülden Coni’nin cansız bedenini Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna nakletti. Cinayetin aydınlatılması için soruşturma başlatıldı.