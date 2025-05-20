15.000 TL Geri Ödemesiz Fırsat

Nakit ihtiyacı olan bireyler için dikkat çeken bir kampanya haberi Garanti BBVA’dan geldi. Banka, “Arkadaşını Davet Et” programı çerçevesinde, yakınlarını Garanti BBVA’ya yönlendiren müşterilerine toplamda 15.000 TL’ye kadar bonus sağlayacağını açıkladı. Peki, bu kampanyadan kimler yararlanabiliyor? Başvuru şartları ve merak edilen tüm detaylar haberimizde…

KAMPANYA DETAYLARI

Kurbani Bayramı öncesinde milyonlarca vatandaşı biraz olsun rahatlatacak kampanya Garanti BBVA’dan duyuruldu. Banka, yakınlarını Garanti BBVA’lı olmaları için mobil uygulamaya davet edenlere 15 bin TL bonus vereceğini ifade etti.

15 BİN TL BONUS SANALİ

Kampanya kapsamında, bankanın Bonus kredi kartı veya Paracard sahibi bireysel müşterileri, Garanti BBVA’nın mobil uygulamasından davet ettikleri her yeni müşteri için 750 lira bonus kazanabilecek. Müşteriler, mayıs ayı sonuna kadar bu şekilde toplamda 15 bin liraya kadar bonus desteği alabiliyor.

KAYIT VE BAŞVURU SÜRECİ

Davet edilen yakınlar da Garanti BBVA müşterisi olduktan sonra aynı fırsattan yararlanabiliyor ve kendi yakınlarını davet ederek 15 bin liraya kadar bonus desteği elde edebiliyor. Kampanyaya katılmak için davet kodlarının “Profil ve Ayarlar > Arkadaşını Davet Et” adımından alınarak paylaşılması gerekiyor. Kampanyadan faydalanmak isteyenlerin Bonus kredi kartı ya da Paracard sahibi olması şartı bulunuyor. Halen bu kartlara sahip olmayanlar, kart başvurularını kampanya süresi içerisinde tamamlayarak bu fırsattan yararlanabiliyor.