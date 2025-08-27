“15 Kat Büyük Ülkeyle Savaşa Girilmez!”

ABD BAŞKANI TRUMP’TAN BARIŞ ÇAĞRISI

ABD Başkanı Trump, Rusya ile Ukrayna arasında kısa sürede bir barış anlaşması yapılmasına duyduğu isteği dile getirdi. Trump, bunun için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin bir araya gelmesi gerektiğini ifade etti.

PUTİN VE ZELENSKİ İÇİN GÖSTERİŞ YORUMU

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un “Putin’in Zelenski’yi meşru görmediği için onunla anlaşma imzalamayacağı” açıklamalarının sorulması üzerine Trump, “Ne dedikleri önemli değil. Herkes gösteriş yapıyor, hepsi saçmalık.” yanıtını verdi. Trump, bu anlaşmanın bir an önce tamamlanmasını istediğini belirterek, “Bu çok ciddi bir konu. Evet, bir dünya savaşı olmayacak ama ekonomik bir savaş olacak ve bu durum Rusya için kötü olacak. Ben bunu istemiyorum.” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

ZELENSKİ’NİN MASUMİYETİ ÜZERİNE

Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’nin “tam olarak masum olmadığını” öne sürdü. Ukrayna’nın kendisinden 15 kat büyük bir ülke ile savaşa girmesinin başlangıçta “yanlış” olduğunu dile getirdi. Eski Başkan Joe Biden’a ve Zelenski’ye “Kimse savaşa kaybedeceğini düşünerek girmez. Eminim Ukrayna da kazanacağını düşünmüştür. ‘Biz kazanacağız, 15 kat daha büyük birini yeneceğiz’ diye girmişlerdir. Biden, bunun olmasına izin vermemeliydi.” ifadeleriyle yüklenerek, büyük bir ülkeyle savaşa girmenin riskine dikkat çekti.

NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜNE ADAYLIĞI

Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Trump’ın Nobel Barış Ödülü’nü almayı hak ettiğini düşündüğünü söyledi. Trump’ın bugüne kadar 7 savaşı durdurduğunu savunan Witkoff, bu sözlerin salonda alkış aldı. Witkoff, Trump’ın göreve gelmesinden bu yana bazı anlaşmazlıkları çözüme kavuşturduğunu vurgulayarak, “Rusya-Ukrayna, İran, İsrail-Hamas. Tüm bu çatışmalar hakkında bu hafta boyunca toplantılar yapacağız. Bunları, yıl sonundan önce çözmeyi umut ediyoruz.” şeklinde konuştu.