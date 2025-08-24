15 Kişi Sayıldı: Aşiret Düğününde Takılanlar

DAĞILAN AĞLAMAZ AİLESİNDEN GÖRKEMLİ DÜĞÜN

Kars’ın Digor Aşireti’ne mensup Ağlamaz ailesinin bireylerinden Vahap Ağlamaz’ın kardeşi Tahir Ağlamaz ve Aslı Demir çifti, Gebze’de düzenlenen bir kapalı pazar yerinde gerçekleştirilen heyecan verici bir düğünle evlendi. Düğün törenine 5 binden fazla konuk katıldı. Etkinlik boyunca, uzunluğu metrelerce bulan halay seremonisi gerçekleştirilirken, aşiret geleneklerine uygun olarak bir takı masası da hazırlandı.

PARALAR VALİZLERDE TAŞINDI

Düğün sırasında takılan para ve altınlar, “toy babası” olarak adlandırılan 15 kişiden fazla aile büyüğünün oturduğu masada özenle sayıldı. Geniş katılımla gerçekleşen düğün, aşiret liderlerinden milletvekillerine, sivil toplum kuruluşları ve dernek başkanlarından iş insanlarına kadar birçok farklı kesimden insanı bir araya getirdi. Düğün töreni, toplamda 5 bin kişinin bir araya gelmesiyle büyük bir etkinlik halini aldı.