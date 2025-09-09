Gündem

15 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

15-yasindaki-cocuk-hayatini-kaybetti

Ankara Pursaklar’da, 15 yaşındaki Fatih Acacı, yaşıtlarından D.G. tarafından nedene bilinmeyen bir şekilde bıçaklı saldırıya uğradı. Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı ile polis ve sağlık ekipleri hızlıca bölgeye ulaştı.

HAYATINI KAYBETTİ

Vücudunun farklı bölgelerinden bıçaklanarak ağır yaralanan Fatih Acacı, acil olarak hastaneye kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

GÖZALTINA ALINDI

Saldırıyı gerçekleştiren D.G., daha sonra yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Ayrıca, arkadaşları tarafından cinayetin “kız meselesi” ile ilgili olduğu iddia edildi. Olayla ilgili olarak soruşturma devam ediyor.

BİR AY İÇERİSİNDE İKİNCİ OLAY

Aynı şekilde, Ankara’nın Keçiören ilçesinde geçen ay 21 yaşındaki Hakan Çakır, 18 yaşın altındaki çocuk zanlılar tarafından bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti.

ÇOCUK SUÇLUYA KADEMELİ CEZA ARTIŞI

Bunun yanı sıra, hükümet, suça sürüklenen çocukların yargılanması ve infaz süreçlerine dair yeni bir düzenleme yapmayı planlıyor. Bu düzenlemeye göre, yaş arttıkça ceza indirimi azalacak ve çocuk faillere daha fazla ceza verilmesi sağlanacak. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yakın zamanda “15-18 yaş grubundaki çocuklar bakımından yaşa göre cezada indirim noktasında bir kademelendirme ihtiyacı söz konusu. Biz alternatifli taslak çalışmalarımızı göndereceğiz” şeklinde açıklamalarda bulundu. Mevcut düzenlemelerde ise 12-15 ve 15-18 yaş arasındaki çocukların işledikleri suçlarda ceza indirimi uygulanıyor.

