16 İlde PKK Operasyonu: Mağaralar İmha Edildi

OPERASYON DETAYLARI AÇIKLANDI

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı’nın Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı’nın koordinasyonunda gerçekleşen önemli bir operasyonu duyurdu. Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Hakkari, Hatay, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van il jandarma komutanlıkları tarafından gerçekleştirilen bu operasyon, jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucularının yanı sıra jandarma SİHA ve ATAK helikopterlerinin desteğiyle yapıldı.

TERÖR ÖRGÜTÜNE AĞIR DARBE

Yerlikaya, yapılan operasyonların Patnos, Sason, Genç, Hizan, Mutki, Lice, Şenyayla, Palu, Kemah, Şemdinli, Çukurca, Hakkari Merkez, Yayladere, Payas, Iğdır Merkez, Nusaybin, Ömerli, Dargeçit, Muş Merkez, Pervari, Şırnak Merkez, Beytüşşebap, Silopi, Uludere, Nazımiye, Pülümür ve Bahçesaray kırsalında gerçekleştirildiğini bildirdi. Bu operasyonlar sonucunda 12 adet mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiği belirtildi.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Bakan, operasyonlarda ele geçirilen malzemelere de dikkat çekti. Yerlikaya’nın açıklamasına göre, operasyonlarda 5 kilogram patlayıcı madde, bir Dragunov keskin nişancı tüfeği, 24 el bombası, 4 kalaşnikof piyade tüfeği, 2 adet RPG-7 roketatar, bir M16 piyade tüfeği, bir bombaatar, 86 roketatar mühimmatı, 8 EYP düzeneği, 5 fürbün ile birlikte toplamda 8 bin 903 çeşit ebatta ve çapta mühimmatın ele geçirildiği bildirildi.