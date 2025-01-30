16 Yaş Altına Sosyal Medya Yasağı Gelecek Mi?

ULAŞTIRMA BAKANI YENİ DÜZENLEMELERİ AÇIKLADI

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, CNN Türk canlı yayınında önemli açıklamalar yaptı. “16 yaş altına sosyal medya engeli gelir mi?” sorusuna Uraloğlu, “16 yaş altı sosyal medyaya girmesin istiyoruz” yanıtını verdi.

2025’TEN İTİBAREN YENİ DÜZENLEMELER

Uraloğlu, çocukların en riskli grup olduğunu belirtti ve “Sadece çocuklar ve gençler değil, toplumumuz için de çok sık kullanılıyor. Dünyada bu konuda çok fazla uygulama var. Çocuklarımızın gerçekten kendi kararlarını objektif olarak verebilecekleri bir yaşa gelmeleridir konu. Dünyada bu yaş tartışmaları 13 ve 16 olarak geçiyor. Biz, 16 yaşın altındaki çocuklarımız girmesin istiyoruz sosyal medyaya. 2025 yılı içinde bir düzenleme yapma amacıyla çalışmamız var” dedi. Ayrıca oyun platformlarının da düzenlemeye dahil edileceğini ifade etti.

ROBLOX VE DISCORD PLATFORMLARI HAKKINDA GÜNCEL BİLGİ

Türkiye’den erişime engellenen Roblox ve Discord platformlarıyla ilgili Uraloğlu, “Onlar tam sosyal medya platformu değil. Bir çocuğun oynaması gereken faydalı oyunları engellemek istemiyoruz ama daha çok sosyal medya kullanımı üzerine bir düzenleme olacak” açıklamasında bulundu. İki platformun yetkilileri ile görüşmelerin sürdüğünü belirten Uraloğlu, “Burada çocuklar bir hesap açamayacaklar. Bazı ülkelerde anne baba izni isteniyor, biz bunu pek düşünmüyoruz. 16 yaşın altındaki çocuklarımız sosyal medyaya girmesin istiyoruz” şeklinde konuştu.

Uraloğlu, platformların açılabileceği sinyallerini de vererek, “Eğer bir platformda faydalı içerikler varsa, zararlarını ayırıp faydalıları ile devam edebiliriz” dedi. Görüşmeler ilerlerse hukuki süreç sonucunda platformların tekrar açılmasının mümkün olabileceğini belirtti.