16 Yaşındaki Hatice Fırtına’nın Katil Zanlısı

MANİSA’DA GENC KIZIN TABUTU

Manisa’nın Salihli ilçesinde, 16 yaşındaki lise öğrencisi Hatice Fırtına, evinde bıçaklanmış olarak ölü bulundu. Yapılan araştırmalar sonucunda, genç kızı hırsızlık niyetiyle eve giren babasının kuzeni Fatih F. tarafından öldürüldüğü belirlendi.

OLAY YERİNE BABA GELDİ

Olay, Kurtuluş Mahallesi 279 Sokak’taki bir evde saat 18.00 civarında gerçekleşti. İşten dönen Selçuk Fırtına, kızı Hatice’yi yerde kanlar içinde buldu. Babanın ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, genç kıza birden fazla bıçak darbesinin olduğu teşhisini koydu. Hatice Fırtına’nın cenazesi, olay yerindeki polis ve savcının incelemeleri sonrası otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİYLE TESPİT

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemeler ve topladıkları deliller doğrultusunda cinayetin şüphelisi olarak Selçuk Fırtına’nın kuzeni Fatih F. ismini belirledi. Bölgedeki yaklaşık 80 güvenlik kamerasından elde edilen 300 saatlik görüntü analiz edildi ve Fatih F. suç aleti bıçakla birlikte yakalandı, gözaltına alındı.

Fatih Fırtına, poliste verdiği ifadede, eve hırsızlık amacıyla girdiğini belirtti. Ancak Hatice Fırtına ile karşılaştığında paniğe kapılarak onu bıçakladığını itiraf ettiği öğrenildi. Şüpheli, yarın adliyeye sevk edilecek.