16 Yaşındaki Kızın İstismar Davasında Beraat

OLAYIN GEÇMİŞİ VE ŞİKAYET

Olay, 2022 senesinde İzmit şehrinde yaşandı. Alınan bilgilere göre, otobüs şoförü S.E.F. (32), o dönem 16 yaşında olan ve lise öğrencisi bulunan G.Ö. ile otobüse bindikten sonra tanıştı. Sosyal medya üzerinden iletişim kurmaya başlayan ikilinin ilişkisi, S.E.F.’nin G.Ö.’ye otobüs içerisinde taciz ettiği yönündeki iddialar ile sona erdi. G.Ö., yaşadığı durumu şikayet ederek, S.E.F.’nin tutuklanmasına sebep oldu. Alınan ifadenin ardından sanık, cezaevine gönderildi ve bir süre orada kaldıktan sonra serbest yargılanmak amacıyla salıverildi.

G.Ö.’NÜN İFADESİ VE SANIK SAVUNMASI

G.Ö., verdiği ifadede S.E.F.’nin kendisine otobüs içerisinde birden çok kez tacizde bulunduğunu, hatta soyunduğunu belirtti. Sanığın avukatı ise, “Müvekkilim onu reddettiği için husumet besliyor, intikam almak istiyor” şeklinde savunma yaptı. Bu savunma, S.E.F.’nin iddialara yanıt olarak ortaya koyduğu gerekçenin bir parçasını oluşturuyor.