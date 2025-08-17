17 AĞUSTOS DEPREMİNİN 26. YILI KUTLANDI

17 AĞUSTOS DEPREMİ VE YILI

17 Ağustos 1999 tarihinde saat 03.02’de meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki Marmara Depremi, Kocaeli, Yalova, Sakarya, İstanbul ve Düzce’de büyük bir yıkıma yol açtı. TBMM tarafından kurulan Meclis Araştırma Komisyonunun Temmuz 2010 tarihli raporuna göre, bu felaket sonucunda 17 bin 480 kişi yaşamını yitirdi, 43 bin 953 kişi de yaralandı. Yaklaşık 200 bin kişi evsiz kaldı ve 66 bin 441 konut ile 10 bin 901 iş yeri yıkıldı. Depremden etkilenen 16 milyon insan bulunurken, 285 bin 211 konut ve 42 bin 902 iş yerinde hasar tespit edildi.

ANMA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Marmara Depremi’nin 26. yıldönümünde, depremin merkez üssü Gölcük’te anma etkinliği gerçekleştirildi. Bu etkinlik, su altında kalan bölgenin Kavaklı Sahili’nde, İstiklal Marşı ve Kur’an-ı Kerim okunarak başladı. Saat 03.02’yi gösterdiğinde anıta çelenk konuldu ve ardından saygı duruşu yapılarak, yaşamını yitirenler için dua edildi. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, gazetecilere, “Depremin üzerinden 26 yıl geçmesine rağmen acılar hala taze” dedi. Tören, denize hayatını kaybedenlerin anısına karanfiller bırakılarak sona erdi. Sakarya ve Yalova’da da benzer anma etkinlikleri yapıldı, acıyı yaşayanlar gözy yaşlarını tutamadı.

SELA OKUNDU VE YÜRÜYÜŞ DÜZENLENDİ

Sakarya’da, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nde yaşamını yitirenler için düzenlenen anma programında sela okundu. Yalova’da ise anma etkinliği, felaketin 26. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen sessiz yürüyüşle başladı. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayan yürüyüş, 17 Ağustos Deprem Anıtı’nda sona erdi. Anma programı, anıt içinde deprem fotoğraflarının sergilendiği 03.02 ve 45 saniye salonlarının ziyaret edilmesiyle devam etti. Sonrasında, depreme dair eğitim verilirken, Yalova Müftülüğü’nden görevliler, Kuran-ı Kerim, ilahiler ve dualar okudu. Saat 03.02’de depremde yakınlarını kaybedenler, sevdiklerinin isimlerinin yazılı olduğu mermer bloklarına karanfil bıraktı. Anma etkinliğine Yalova Valisi Hülya Kaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş ve diğer çok sayıda yetkili katıldı.

İSTANBUL’DA YAŞANANLAR

İstanbul’da depremde 454 kişi yaşamını yitirirken, Yalova, Düzce ve Gölcük’ten hastanelere getirilen yaralılarla bu sayı 981’e ulaştı. İstanbul’da 1880 kişi yaralandı ve 41 bine yakın konut ile iş yerinde hasar meydana geldi. 18 bin 162 konut, orta ve ağır hasar nedeniyle oturulamaz hale geldi. İstanbul’da en çok zarar gören yer Avcılar oldu. Bu ilçede 270 kişi hayatını kaybederken, yüzlerce kişi de yaralandı. 1823 konut ve 326 iş yeri ya yıkıldı ya da ağır hasar gördü. Ayrıca, Avcılar’da 5 bin 106 konut ve 872 iş yerinde orta hasar, 3 bin 685 konut ve 461 iş yerinde de hafif hasar tespit edildi. Saatler 03.02’yi gösterdiğinde, depremde ölenlerin anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve deprem anıtına karanfiller bırakıldı.