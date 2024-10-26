17 PKK/YPG’li Terörist Etkisiz Hale Getirildi

MSB’DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Münbiç bölgelerinde belirlediği 17 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MÜCADELE DEVAM EDİYOR

MSB’den gelen açıklamada, “Durmadan, yorulmadan mücadeleye devam!” ifadesi yer aldı. Açıklamada ayrıca, “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Münbiç bölgelerinde belirlediği 17 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz.” denildi.