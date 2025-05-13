18 Gözaltı, Dolandırıcılık Operasyonu Başarıyla Tamamlandı

SON DÖNEMDE DOLANDIRICILIK MESAJLARI ARTTI

Bursa Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, son zamanlarda vatandaşların cep telefonlarına gönderilen “Hakkınızda dava açılacak, 0539 ile başlayan numarayı arayın” içerikli mesajlar üzerine harekete geçti. Mesajların sayısındaki artış üzerine geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

DOLANDIRICILIK YÖNTEMİ ORTAYA ÇIKTI

Polis ekiplerinin yürüttüğü araştırmalarda, şüphelilerin aranan numaralar aracılığıyla dolandırıcılar tarafından “uzlaştırmacı avukat” gibi tanıtıldıkları ve farklı bahanelerle belirli hesaplara para göndermeleri için ikna edildikleri tespit edildi. Bu yöntemle çok sayıda kişinin mağdur olduğu belirlendi.

18 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde başlatılan projeli operasyon kapsamında, İstanbul, Hatay, Gaziantep ve Yalova’da eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Bu operasyonlarda, telefonla dolandırıcılığı yönlendiren “atıcılık” olarak adlandırılan yedi kişi de dahil olmak üzere toplam 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, banka kartı ve dolandırıcılıkla bağlantılı olduğu değerlendirilen para ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri devam eden zanlılarla ilgili soruşturmanın titizlikle sürdüğü bildirildi.