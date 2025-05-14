18 Gözaltıyla Dolandırıcılık Operasyonu Gerçekleşti

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HAREKETE GEÇTİ

Bursa Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, son zamanlarda vatandaşların cep telefonlarına gelen “Hakkınızda dava açılacak, 0539 ile başlayan numarayı arayın” içerikli mesajlar üzerine harekete geçerek geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı. Mesajların sayısının artması nedeniyle bu adım atıldı.

DOLANDIRICILIK YÖNTEMİ ORTAYA ÇIKTI

Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada, belirli numaraları arayan kişilerin dolandırıcılar tarafından “uzlaştırmacı avukat” olarak tanıtıldığı ve çeşitli bahanelerle para göndermeye ikna edildiği anlaşıldı. Bu dolandırıcılık yöntemi yüzünden çok sayıda kişinin mağdur olduğu tespit edildi.

18 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yürütülen bir operasyon sonucunda İstanbul, Hatay, Gaziantep ve Yalova’da eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda, telefonla dolandırıcılık yaptığı belirlenen yedi kişinin de aralarında bulunduğu toplam 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, birçok dijital materyal, banka kartı ve dolandırıcılıkla bağlantılı olduğu düşünülen para ele geçirildi. Emniyetin işlemleri devam ederken, soruşturmanın titizlikle sürdüğü bildirildi.