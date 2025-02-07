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18 Yaşındaki Laçin Akyol Hayatını Kaybetti

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GENÇ SANATÇIYLA İLGİLİ ÜZÜCÜ GELİŞME

İsviçre’de müzik eğitimi gören Akyol, kayak yaparken ayağını kırmasının ardından geçen ay Mersin’deki ailesinin yanına dönmüştü. Adnan Menderes Bulvarı’nda 25 Ocak’ta karşıya geçerken otomobilin çarpması sonucunda yaralanan genç sanatçı, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

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Yoğun bakıma alınan Akyol, müdahalelere rağmen dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Bu üzücü olay, ailesi ve müzik camiasında derin bir üzüntü yarattı. Genç sanatçının vefatı, sevenlerini ve arkadaşlarını yasa boğdu.

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