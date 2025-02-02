18 Yıl Sonra Çocukluk Hayalini Gerçekleştirdi

KÜÇÜKLÜKTEKİ HAYALİ İTFAİYECİLİK

Bursa’da yaşayan 22 yaşındaki Ahmet Burak Öztürk, 4 yaşında bir itfaiye kamyonunun önünde çektiği fotoğrafı buldu. Aynı pozu 18 yıl sonra yeniden çekmeyi başaran Öztürk, iki fotoğrafı da sosyal medya hesabında paylaştı. Öztürk’ün paylaşımları sosyal medya platformlarında büyük ilgi gördü. Küçüklük yaşlarından beri itfaiyeciliğe olan ilgisi ile dikkat çeken Öztürk, 4 yaşındaki aile gezisinde itfaiye kamyonunun önünde poz verdikten sonra hayalini gerçekleştirmek için Yalova Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik bölümünü tamamladı. Üstelik üniversite eğitimini bitirdikten sonra Bursa Büyükşehir İtfaiyesi Küçük Sanayi Grubu’nda mesleğine adım attı.

HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİREN BİR İTFAİYE ERİ

Aradan geçen 18 yılın ardından, 4 yaşında fotoğraf çektirdiği itfaiye kamyonunun karşısına, bu kez itfaiye eri olarak çıkan Öztürk, üniformasıyla bu anı yeniden ölümsüzleştirdi. Küçük yaştaki ve güncel fotoğraflarını sosyal medya üzerinden paylaşması, binlerce beğeni ve destek topladı. Ahmet Burak Öztürk, itfaiyeciliğin kendi çocukluk hayali olduğunu dile getirerek, “Küçüklükten beri itfaiyeci olmaya karşı bir ilgim vardı. O fotoğraf çekildiğinde 4 yaşındaydım. Çok küçüktüm, tam hatırlamıyorum ama fotoğrafın ailem tarafından çekildiğini biliyorum. Bu mesleğe karşı istek ve heyecan oluştu. ‘Ben büyüyünce itfaiyeci olacağım’ dedim, ilerlettim ve bu günlere geldim. Hayalimin peşinden koştum ve başardım” dedi.

Sosyal medya kullanıcılarının paylaştığı fotoğraf ve hikayesinin yoğun ilgi gördüğünü belirten Öztürk, “Yıllar sonra o fotoğrafı tekrar çektirdiğimde çok heyecanlıydım. Sonrasında sosyal medya hesabımdan paylaştım. Birden herkes tarafından paylaşılmaya başladı. Arkadaşlarım sosyal medya üzerinden bana mesaj atıp yazdılar. Hikayemin bu kadar beğenilmesi beni çok mutlu etti” şeklinde konuştu. Öztürk, 5 aydır mesleğinin içerisinde bulunduğunu, hayalinin gerçekleşmiş olmasından dolayı son derece mutlu olduğunu belirtti.