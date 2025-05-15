19.310 Motosiklet Acil Olarak Geri Çağrıldı

ABD’DE GÜVENLİK AÇISINDAN ÖNEMLİ GERI ÇAĞIRMA DUYURUSU

ABD’de güvenlik ile ilgili önemli bir geri çağırma durumu ortaya çıktı. Toplamda 19.310 adet KTM, GASGAS ve Husqvarna marka arazi motosikleti, ön fren kaliperinde tespit edilen potansiyel çatlak riski nedeniyle acil olarak geri çağrıldı. Bu durum, fren sisteminin performansını önemli ölçüde düşürebiliyor ve olası kazalara neden olabiliyor. Şirketin yaptığı açıklamada, “ön fren kaliperindeki bu yapısal zayıflık, frenleme gücünü azaltarak sürüş esnasında kontrol kaybına neden olabilir” ifadesine yer verildi. Bu durum kullanıcılar ve çevredekiler için ciddi bir güvenlik riski oluşturuyor.

ÜCRETSİZ ONARIM İMKANI

Geri çağrıdan etkilenen motosiklet sahiplerine, araçlarını derhal kullanmamaları ve en kısa sürede yetkili bir GASGAS Motorcycles veya Husqvarna Motorcycles bayisine giderek ücretsiz bir muayene ve onarım randevusu almaları öneriliyor. Yapılacak kontrollerde, uzman teknisyenler fren kaliperinde herhangi bir kusur olup olmadığını tespit edecek ve gerekli durumlarda ücretsiz onarım yapılacak.

GERİ ÇAĞRILAN MODELLER

Geri çağrılan modeller aşağıda listelenmektedir: