19 Kongre Üyesinden Baykuşların Korunmasına Çağrı

KONGRE ÜYELERİNDEN ŞİDDETLİ TEPKİ

ABD Kongresi’nden 19 üye, İçişleri Bakanı Doug Burgum’a yönelik bir mektup kaleme aldı. Mektubun içinde ABD Balık ve Vahşi Yaşam Servisi’nin (USFWS) çizgili baykuşları hedef alan planına karşı ortak bir duruş sergilendi. Mektuba imza atan isimler arasında Cumhuriyetçi Troy Nehls ile Demokrat Sydney Kamlager-Dove gibi önemli isimler yer alıyor.

ÇİZGİLİ BAYKUŞLARIN KAYBINA YOL AÇACAK PLAN

Söz konusu plan, Pasifik Kuzeybatı’daki orman ekosistemini korumayı amaçlıyor. Ancak bu planın, 30 yıl içinde 450 binden fazla çizgili baykuşun öldürülmesini öngörmesi, Kongre üyeleri tarafından etik ve maliyet açısından eleştirilere maruz kaldı. Üyeler, bu girişimin yüksek maliyetli olacağını ve kamuoyunda büyük tartışmalara yol açacağını dile getiriyor.

MALİYET HESAPLAMALARI GÖZARDI EDİLİYOR

Mektupta, planın son derece yüksek bir bütçe gerektireceği vurgulanıyor. Bu müdahalenin baykuş başına 3 bin dolara mal olacağı ve toplamda 1,35 milyar doları aşabilecek bir maliyetle karşı karşıya kalınacağı ifade ediliyor. Kongre üyeleri, bu boyutta bir harcamanın ABD vatandaşları için büyük bir yük olacağına dikkat çekiyor ve ayrıca planın nasıl gerçekleştirileceğine dair yeterli bilgi verilmediğini belirtiyor.

AVLANMA YÖNTEMLERİ VE KAYGILAR

USFWS’nin önerdiği plana göre, California, Oregon ve Washington eyaletlerinde özel eğitim almış kişilere çizgili baykuşların avlanması için yetki verilecek. Yetkililer, çizgili baykuşların benekli baykuşların yaşam alanlarını tehdit ettiğini savunarak bu planın, nesli tehlike altında olan benekli baykuşların korunmasına hizmet edeceğini öne sürüyor. Ancak eleştirmenler, planın belirsizlikler içerdiğini ve kamuoyunda kaygıların artmasına neden olduğunu ifade ediyor. Kongre üyeleri, Bakan Burgum’dan USFWS’nin bu kitlesel öldürme planını durdurmasını talep ediyor.