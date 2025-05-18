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19 Mayıs’ta 29 Gemi Ziyarete Açılacak

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GEMİLERİN ZİYARET TARİHLERİ VE SAATLERİ

Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabında yapılan açıklamaya göre, gemiler 19 Mayıs’ta 10.00-17.00 saatleri arasında limanlarda halkın ziyaretine açık olacak.

AÇIK OLACAK LİMANLAR

Ziyarete açık olacak gemilerin bulunacağı limanlar ise “Akçakoca, Alanya, Amasra, Anamur, Antalya, Bodrum, Bozcaada, Çanakkale, Çeşme, Didim, Dikili, Dolmabahçe, Enez, Erdek, Fethiye, Foça, Gazimağusa, Giresun, Girne, Göcek, Gökçeada, İzmir, Kaş, Karadeniz Ereğli, Kuşadası, Marmaris, Mersin, Samsun ve Taşucu.” şeklinde sıralanıyor.

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