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19 Mayıs Toplu Ulaşım Düzenlemesi Yapılacak

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19 MAYIS COŞKUSU YURT GENELİNDE HİSSEDİLECEK

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, bu yıl Türkiye genelinde coşku dolu etkinliklerle kutlanacak. Gençliğe bir armağan olarak kabul edilen bu özel günde, spor karşılaşmaları ve kültürel etkinliklerle bayram sevinci, yurt çapında yaşanacak. Resmi tatil olarak kutlanan 19 Mayıs’ta, vatandaşların en çok ilgilendiği konulardan biri toplu taşıma uygulamaları oldu. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde ulaşımda çeşitli özel düzenlemeler yapılacak.

ÜCRETSİZ ULAŞIM HATTI BAKANLIK KONTROLÜNDE

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı’na göre, 4736 sayılı Kanunun birinci maddesi çerçevesinde 19 Mayıs 2025 Pazartesi günü bazı raylı sistem hatları ücretsiz olacak. Ücretsiz ulaşım hakkı tanınan hatlar şunlar: Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı.

CUMARTESİ TARİFESİ UYGULANACAK

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) tarafından yapılan açıklamaya göre, kişiselleştirilmiş İstanbulkart’a sahip olan vatandaşlar 19 Mayıs’ta toplu taşımayı ücretsiz kullanabilecek. Ayrıca, otobüs ve metrobüs seferleri, Cumartesi tarifesi ile hizmet verecek.

ANKARA’DA EGO ARAÇLARI ÜCRETSİZ

Başkent Ankara’da da EGO Genel Müdürlüğü tarafından işletilen EGO otobüsleri, Metro ve ANKARAY hatları, 19 Mayıs’ta ücretsiz olacak.

İZMİR’DE İNDİRİM UYGULANACAK

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı toplu taşıma sistemlerinde ise 19 Mayıs’ta indirimli ulaşım sağlanacak. Yüzde 50 indirimli hizmet verilecek hatlar arasında ESHOT, İZULAŞ, İZDENİZ, metro ve tramvay işletmeleri ile İZTAŞIT araçları yer almakta.

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