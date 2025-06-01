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19 Yaşında BİR ŞAMPİYONLUK KUPASI KAZANDI

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ŞAMPİYON PARİS SAINT-GERMAIN

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain, Inter’i tarihe geçecek bir sonuçla 5-0 mağlup ederek ilk kez şampiyonluk kupasını kazandı. Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde büyük bir heyecan yaşandı. Fransız takımı Paris Saint-Germain, Luis Enrique yönetiminde, İtalyan ekibi Inter ile karşı karşıya geldi. Almanya’nın Münih kentindeki Allianz Arena’da gerçekleştirilen kritik karşılaşmada kazanan 5-0’lık skorla PSG oldu.

DUE’DAN ETKİLEYİCİ PERFORMANS

Paris Saint-Germain’in bu tarihi zaferinde Desire Doue önemli bir rol oynadı. 19 yaşındaki yıldız futbolcu, ilk yarıda hem asist yaptı hem de gol attı. Doue, ikinci yarıda kendi takımının üçüncü golünü de ağlara göndererek performansını pekiştirdi. Böylece PSG, UEFA Şampiyonlar Ligi tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

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