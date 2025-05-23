19 Yıldır Aranan R.Ç. İstanbul’da Yakaladı

19 YIL SONRA YAKALANDI

Trabzon’un Of ilçesinde 19 yıl önce işlenen bir cinayetle ilgili olarak R.Ç. isimli şüphelinin yakalanması için çalışmalar yapıldı. Jandarma Suç Araştırma ekipleri, R.Ç.’nin İstanbul’un Bayrampaşa ilçesindeki Kartaltepe Mahallesi’nde bulunduğunu tespit etti.

OPERASYON BAŞLATILDI

Gerçekleştirilen operasyonda, R.Ç., saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alındıktan sonra Trabzon’a getirilen R.Ç., jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından nöbetçi hakimlikçe tutuklandı ve cezaevine teslim edildi.