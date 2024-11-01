1990’larda Aksiyon Filmleriyle Tanınan Usta

RUS PROPAGANDA FİLMİNDE GÖRÜNEN STEVEN SEAGAL

1990’lı yıllarda aksiyon filmleriyle adını duyuran, Uzak Doğu dövüş sanatlarının ustası olan ABD’li oyuncu Steven Seagal, yeni yayınlanan bir Rus propaganda filminde boy gösterdi. 72 yaşındaki aktör, Rusya Devlet Başkanı Putin’e verdiği açık destek nedeniyle Hollywood’dan uzak kaldı. Seagal’ın “Adalet Adına” adlı filmdeki görüntüleri, bugün Batı medyasında geniş yankı uyandırdı.

KİLO ALIMI GÜNDEME GELDİ

Son günlerde alınan kiloları ve fiziksel görünümündeki değişim, gündeme oturdu. Seagal’ın bu yeni rolüyle birlikte hem kariyerinde hem de yaşamında yaşadığı değişimler dikkat çekiyor. Batı medyasında yankı bulan bu gelişmeler, aktörün kariyerinin seyrini nasıl etkileyeceği merak ediliyor.