2.5 Aylık Bebek İçin Kayyum Atandı

AİLENİN TOPUK KANI ALIMINA KARŞI ÇIKMASI

Adana’da 2.5 ay önce dünyaya gelen M.T. isimli bebekten, annesi Seda Çakmak ve babası Murat Çakmak, topuk kanı alınmasına itiraz etti. Bebeklerinin aşı olmasını da istemeyen aile, özel bir hastaneden taburcu olurken gerekli evrakları imzaladı. Bu durum, ailenin ikamet ettiği mahallenin sağlık ocağına ve daha sonra Sağlık Bakanlığı’na iletildi. Bakanlık, aile hakkında şikayette bulununca Adana 6. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde dava açıldı.

YARGI KAYYUM ATANMASINA KARAR VERDİ

Mahkeme, davada ailenin ifadesine başvurdu ve 2.5 aylık M.T. için kayyum atanmasına karar verdi. Aile, Murat Çakmak’ın kardeşi F.Ç.’yi bebeğin vasisi olarak mahkemeye bildirdi. Baba Murat Çakmak, Türk Tabipler Birliği’ni suçlayarak “Benim bir evladım daha var. 4 sene önce o dünyaya geldiğinde de topuk kanı aldırmadım ama hiçbir sorun yaşamadım. Ben araştırdım ve topuk kanının alınmasının hiçbir mantığını bulamadım. […] Türk Tabipler Birliği kapatılsın. Topuktan kan alınması için topuğu deldiğiniz zaman enfeksiyon kapabilir ve bizler bundan endişe duyuyoruz” dedi.

KAYYUM ATANMASINA TEPKİ

Kayyum atanması kararına karşı çıkan baba Çakmak, “Benim evladım belediye mi ki kayyum atanıyor. […] Bir an önce bu yanlıştan dönülmesini istiyoruz.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, tıbba karşı olmadıklarını, 4 yaşındaki kızının doktor olma hayalini desteklediğini belirtti.

AVUKATIN AÇIKLAMALARI

Çakmak ailesinin avukatı Bülent Şeker, “Müvekkil birinci çocuğu için topuk kanı vermedi ve hiçbir sorun olmadı. Ancak ikinci çocuğunda da aynı itirazları yaptıktan sonra kayyum atanmış. […] Bu topuk kanı testinde sayılan ve tespit edilen hastalıkların tedavi edileceği belirtilmiyor, […] müvekkilimiz de buna inanmıyor ve topuk kanı aldırmıyor” şeklinde konuştu.

TOPUK KANI TESTİNİN ÖNEMİ

Topuk kanı alımı, ülkede sık görülen genetik ve metabolik hastalıkların erken tespiti için kritik bir öneme sahip. Her yıl 5 binin üzerinde bebek, hastalık belirtileri ortaya çıkmadan test edilerek sağlıklı bir yaşam sürmeleri için erken tedavi imkanı bulabiliyor.