2-bin-239-hekim-atanacak

SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN BEKLENEN AÇIKLAMA GELDİ

Binlerce sağlık çalışanı ile adaylarının merakla beklediği duyuru sonuçlandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile 122. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası çerçevesinde toplam 2 bin 239 hekimin atanacağını belirtti.

HEKİM ATAMALARINA İLİŞKİN DETAYLAR PAYLAŞILDI

Bakan Memişoğlu, “1566’sı uzman tabip, 673’ü tabip olmak üzere hekim atamaları için münhal kadrolar yayımlandı. Detaylara ‘http://yhgm.saglik.gov.tr’ adresinden ulaşılabilir. Atamaların ülkemize, milletimize ve sağlık camiamıza hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.