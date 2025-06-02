“2. Medya Buluşması Başarıyla Tamamlandı”

AZERBAYCAN MATBUATININ 150. YILI KUTLAMASI

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) ve Azerbaycan’ın resmi medya konseyi olan Matbuat Şurası (MŞ) işbirliğiyle düzenlenen “Azerbaycan Matbuatının 150’nci Yılı” etkinliği çerçevesinde Türkiye – Azerbaycan 2’nci Medya Buluşması, 27-31 Mayıs 2025 tarihleri arasında Azerbaycan’da gerçekleştirildi. KGK, birinci medya buluşmasını da Matbuat Şurası ile işbirliği içinde 13-16 Ekim 2019 tarihleri arasında Bakü’de yapmıştı. Medya buluşması, KGK üyesi 50’ye yakın yerel, yaygın ve yabancı gazeteci ile Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat’ın katılımıyla Gence, Şuşa, Hocalı ve Bakü şehirlerini kapsayan bir programla başladı.

NURİ PAŞA İLE TARİHİ ZİYARETLER

KGK heyeti, Gence Havalimanı’na iniş yaptıktan sonra, Azerbaycanlı gazetecilerin de katılımıyla Gence şehir turu gerçekleştirdi. Gence’de, Türk şehitliği ile beraber Kafkas İslam Orduları Başkomutanı Nuri Paşa’nın evini ziyaret eden heyet, ardından karayoluyla Şuşa’ya geçti. Ticaret Ateşesi Kadir Gündoğdu’nun rehberliğinde tarihi mekanları gezdiler.

ŞUŞA’DA YEREL HALKLA BULUŞMA

Tarihi Türk şehri Şuşa’da yerleşime açılan konut bölgesini ziyaret eden heyet, burada yerli halk ve çocuklarla bir araya gelip röportajlar gerçekleştirdi. Cıdır Düzü denilen tepeyi gezip hatıra fotoğrafları çektiren heyet, Şuşa’da inşa edilen cami ve mescid gibi yapıları da ziyaret ederek Türkiye’nin desteğiyle Karabağ’da ilerleyen imar çalışmaları hakkında bilgi aldı. Bakü’ye dönüş yolunda Hocalı’yı ziyaret eden ekip, Ermeni milislerin gerçekleştirdiği suçları yerinde gözlemledi.

YAPAY ZEKÂ GÜNDEMİ MEDYA FORUMU

Gazeteciler Bakü’de “Yapay Zeka” konulu bir Medya Forumu’nda bir araya geldi. Matbuat Şurası Başkanı Reşat Macit ve KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim’in açılış konuşmalarının ardından, forumda KGK Dış Medya Meclisi Başkanı Elşad Eyvazlı’nın moderatörlüğünde „Yapay Zeka Gazeteciliği“ hakkında Prof. Dr. Levent Eraslan ve Zafer Küçükşabanoğlu konuştu. Forum, katılımcıların soru ve cevapları ile sona erdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, gazetecilerle yaptığı görüşmede Azerbaycan-Ermenistan barış süreci ve bölgesel iş birliği hakkında açıklamalarda bulundu. Hacıyev, barış anlaşmasının metninin hazır olduğunu ve Ermenistan’ın buna olumlu baktığını belirtti. Barışın sağlanmasının ekonomik iş birliklerini geliştireceğine dikkat çeken Hacıyev, Azerbaycan’ın Türkiye ilişkilerini ise „kardeşlik“ çerçevesinde değerlendirdi.

MİLLİ MECLİS ZİYARETİ

Gazeteciler Azerbaycan Milli Meclisi’ni ziyaret ederek yasama faaliyetleri hakkında bilgi aldılar. Genel kurul salonunda hatıra fotoğrafları çektiren heyet, Haydar Aliyev kitaplığını ve hatıra holünü de gezdi.

BÜYÜKELÇİLİKTE BULUŞMA

KGK üyesi gazeteciler, Türkiye Büyükelçiliği kompleksinde verilen bir resepsiyonda Büyükelçi Prof. Dr. Birol Akgün ile bir araya geldi. Büyükelçi Akgün, Azerbaycan-Türkiye ilişkileri hakkında önemli açıklamalar yaptı.

TÜRK ŞEHİTLİĞİ ZİYARETİ

Gazeteciler, Bakü’deki Türk Şehitler anıtını ziyaret ederek dua ettiler. Buluşmayı, Zafer Parkı, İçerişehir ve Haydar Aliyev Merkezi gibi tarihi ve turistik mekanlarla tamamladılar.

DİM’DEN DEĞERLENDİRME

KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, buluşmanın önemini vurguladı. „Azerbaycan’da KGK olarak 1’inci medya buluşmasını gerçekleştirmiştik. 6 yıl aradan sonra 2’ncisini de tamamlamanın gururunu yaşıyoruz“ diyen Dim, katılımcılara teşekkür ederek bu buluşmanın kardeşlik bağlarını güçlendirdiğinin altını çizdi. Dim, bu tür etkinliklerin daha sık yapılması gerektiğini ifade etti.