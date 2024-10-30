More
Gündem

“2 Milyon TL’lik Musluk Hırsızlığı Yakalandı”

2-milyon-tl-lik-musluk-hirsizligi-yakalandi

OLAYIN ŞİKAYETİ VE SORUŞTURMA

Bakırköy’de 6 ay önce polise başvuran G.Y.Y., görevli olduğu inşaattan piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olan 265 adet musluğun çalındığını belirterek şikayetçi oldu. Olayla ilgili çalışmalarına başlayan Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerasında hırsızlık anının görüntülerini incelemeye aldı. Ekipler, çaldıkları muslukları araca yükleyen hırsızların kullandıkları otomobilin plakasını tespit ettikten sonra kimlik bilgilerine ulaştı.

ŞÜPHELİLER KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Yapılan operasyon sonucunda, daha önce pek çok suç kaydı bulunduğu öğrenilen şüpheliler Ü.Y. (30), D.B. (27), H.K. (47), R.U. (32) ve E.Ç. (37) gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü’nde işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ü.Y., D.B. ve R.U. tutuklandı. Diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÖNEMLİ

Flaş

“Ölümlü Kaza Sonrası Hayatı Karardı”

Yozgat Sorgun'da Hüsnü Erciyas'ın kardeşi Bahadır'a emanet ettiği araç kazada kullanıldı. Sonuç olarak, Hüsnü'nün mal varlığına haciz uygulandı.
Flaş

“Öldürücü İhmal: Adıyaman İskan Raporu”

6 Şubat 2023'teki depremde İsias Otel'in yıkımında 72 kişinin hayatını kaybetmesine büyük ihmal neden oldu. Yeni bilirkişi raporunda, bina tadilatının yanlış yönetmeliklere göre yapıldığı belirtildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.