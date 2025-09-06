“200 Metrelik Uçurumda Hayatlarını Kaybettiler!”

ARTVİN’DE YAŞANAN TRAJEDİ

Artvin ilinde meydana gelen kaza, Şavşat ilçesinde Yavuzköy yayla yolunda gerçekleşti. Şavşat İl Özel İdaresi’nde çalışan iş makinesi operatörü 41 yaşındaki Şakir Kör’ün kullandığı kamyon, iddialara göre freninin boşalması sonucunda yaklaşık 200 metrelik bir uçuruma düşüyor.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNE GİDİYOR

Bölgedeki vatandaşların ihbarları üzerine hızla sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine yönlendirildi. Sağlık ekibinin müdahalesi sırasında Nilgün Topçu’nun hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaralı olan sürücü Şakir Kör, ambulansa alınarak Şavşat Devlet Hastanesi’ne yetiştirilmeye çalışılırken yolda maalesef yaşamını yitiriyor.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Kaza ile ilgili olarak gerekli soruşturma süreçleri başlatıldı.