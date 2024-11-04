2024-2025-ara-tatil-tarihleri-belli-oldu

ARA TATİL TARİHLERİ HAKKINDA AÇIKLAMALAR

2024-2025 eğitim-öğretim yılında okullarda yapılacak ara tatil tarihleri, hem öğrenciler hem de veliler açısından büyük bir merak konusu olarak öne çıkıyor. Bu yıl Kasım ayındaki ara tatilin hangi tarihlerde gerçekleşeceği bilgisi, öğrencilerin ders programları ve ailelerin tatil planlarını organize etmeleri açısından önem taşıyor. Bu bağlamda, “Okullarda ara tatil ne zaman 2024-2025?” sorusu gündeme geliyor.

KASIM ARA TATİLİ TARİHLERİ

2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili Kasım ayında yapılacak. “Kasım ara tatili bu yıl hangi tarihlerde yapılacak?” sorusu da oldukça sık soruluyor. İlk ara tatil, 11-15 Kasım 2024 tarihlerinde uygulanacak. Bu süreçte, hafta sonları da dahil olmak üzere, öğrenciler toplamda 9 gün tatil yapacak. Böylece, öğrencilere ve öğretmenlere kısa bir dinlenme süresi sağlanmış olacak.

Öğrenciler, eğitimlerine 31 Mart 2025 ile 4 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan ikinci dönem ara tatilinin ardından devam edecekler. Yıl sonunda ise 20 Haziran’da okullar kapanacak ve yaz tatili başlayacak. Bu tatil programı, eğitim-öğretim yılı boyunca dinlenme ve yenilenme fırsatı sunuyor.