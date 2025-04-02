2024-2025 Okul Takvimi ve Tatil Tarihleri

2024-2025 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINA İLİŞKİN DETAYLAR

2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi, milyonlarca öğrenci ve veli tarafından dikkatle izleniyor. Özellikle ara tatil ve yarıyıl tatilinin bitişinin ardından “Okullar ne zaman açılacak? İkinci dönem ne zaman başlayacak?” gibi sorular aracılığıyla sıkça araştırma yapılıyor. Peki, Okullar 2025’te ne zaman açılıyor? Ara tatil ne zaman sona eriyor? İşte, detaylar…

İKİNCİ DÖNEM BAŞLANGICI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan resmi takvime göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, 7 Nisan 2025 Pazartesi günü başlayacak. Bu tarihte öğrenciler, öğretmenler ve veliler yeniden ders başı yapacak. Tatilin bitmesiyle okullarda ders zili çalacak ve ikinci dönem maratonu kaldığı yerden devam edecek. Yeni dönemle birlikte öğrenciler için önemli olan sınav takvimi, yazılı tarihler ve okul etkinlikleri de takip edilecek. Sadece bu dönem değil, LGS ve YKS gibi merkezi sınavlara hazırlanan öğrenciler açısından da büyük bir önem taşıyor.

ARA TATİL VE YAZ TATİLİ BİLGİLERİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen takvime göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılı planlandığı gibi devam ediyor. Öğrenciler ve veliler şimdi “Yaz tatili ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman kapanacak?” gibi sorulara cevap arıyor. Ara tatil süreci, yıl boyunca sınavlar, projeler ve etkinliklerle geçen bir dönemin ardından geliyor. 2025 yaz tatili, 20 Haziran 2025 Cuma günü, öğrencilerin karnelerini almasıyla birlikte başlayacak. Karnelerin dağıtılmasının ardından tüm sınıf düzeylerinde eğitim öğretim yılı sona erecek ve öğrenciler yaklaşık 2,5 aylık dinlenme sürecine girecek.