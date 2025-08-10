Deprem Edirne’de Paniğe Yol Açtı

DEPREMIN ETKİSİ ANCAK PANİK YARATTI

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde gerçekleşen 6,1 büyüklüğündeki deprem, Edirne’de de endişe yarattı. Depremin etkisiyle sarsılan vatandaşlar, derhal kendilerini dışarı attı. Bu durum, şehirde kısa süreli bir paniğe yol açtı.

VATANDAŞLAR HIZLA DIŞARI ÇIKTI

Sarsıntının ardından, özellikle yüksek katlı binalarda yaşayanlar büyük bir telaş içinde evlerini terk etti. Bu anlar, birçok kişi tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi ve sosyal medyada hızla yayıldı. Edirne’deki vatandaşlar, durumu hemen paylaşıp birbirlerini bilgilendirme çabası içerisine girdi.

DEPREMİN SONUCU NETLEŞİYOR

Yetkililer, depremin ardından, olayla ilgili detaylı bir değerlendirme yapıyor. Şu an için can veya mal kaybı ile ilgili herhangi bir bilgi bulunmuyor. Bu gelişmeler, halk arasında güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiği yönündeki görüşleri yeniden gündeme getirdi.