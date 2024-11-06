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2024 ABD Başkanlık Seçiminin Maliyeti Açıklandı

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2024 BAŞKANLIK YARIŞI HARCAMALARI

Financial Times, “Demokrat Kamala Harris ve Cumhuriyetçi Donald Trump, Beyaz Saray yarışı için toplam 3.5 milyar dolar harcayarak 2024 başkanlık yarışını ABD tarihinin en pahalı genel seçimi haline getirdi” dedi. Bu analizde, parti komiteleri ve diğer grupların katkılarıyla birlikte seçim yarışı için toplam 4.2 milyar dolar toplandığı kaydedildi.

KAMPAANYA FONLARI VE DAĞILIMI

Harris’in ekibi 2.3 milyar dolar ile Trump’tan daha fazla para toplamayı başardı. Trump ve ekibi ise 1.8 milyar dolar toplayabildi. Demokratların genel merkezi seçim kampanyası için 1.9 milyar dolardan fazla harcama yaparken, Cumhuriyetçiler 1.6 milyar dolar harcadı. Seçim kampanyalarında harcanan tüm fonların yaklaşık yarısının reklam ve medyaya yönlendirildiği bildirildi.

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