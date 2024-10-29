“2024 Altın Top Ödülü Sahibini Buldu”

FRANSA’DA ALTIN TOP ÖDÜLÜ SAHİBİNİ BULDU

Fransız futbol dergisi France Football’un bu yılki Ballon d’Or ödülü sahiplerini açıkladı. Törende, Real Madrid’in katılmama kararı dikkat çekti. Aynı zamanda milli futbolcular Hakan Çalhanoğlu ve Arda Güler’in sıralamaları da belirlendi. 2024 Altın Top ödülü, Fransa’nın başkenti Paris’teki Chatelet Tiyatrosu’nda düzenlenen bir törenle sahiplerini buldu.

RODRİ EN ÜST SIRADA

İspanya Milli Futbol Takımı’nın 2024 Avrupa Şampiyonası’nda kazandığı kupa ile Manchester City’nin Premier Lig’deki şampiyonluğu Rodri’ye Altın Top ödülünü getirdi. Oylama sonucunda Real Madrid’in Brezilyalı futbolcusu Vinicius Junior ikinci, İngiliz oyuncu Jude Bellingham ise üçüncü sırayı aldı. Kadın futbolunda en iyi oyuncu ödülü ise üst üste ikinci kez İspanya Milli Takımı ve Barcelona’nın yıldızı Aitana Bonmati’ye verildi.

HAKAN ÇALHANOĞLU 20. SIRADA

France Football dergisi tarafından 1956’dan beri verilen ödüle bu yıl aday gösterilen 30 isim içerisinde milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu da yer aldı. Çalhanoğlu, yılın futbolcusu oylamasında 20. sırada kendine yer buldu.

ARDA GÜLER KOPA KUPASI’NDA 2. SIRADA

Real Madrid’de oynayan milli futbolcu Arda Güler, sezonun en iyi 21 yaş altı oyuncusuna verilen Kopa Kupası’nda ikinci sırayı aldı. Barcelona’nın İspanyol forveti Lamine Yamal ise kupayı kazanan isim oldu. Geçen yıl PSG’de forma giyen Real Madrid’in Fransız futbolcusu Kylian Mbappe ile Bayern Münih’de oynayan İngiliz oyuncu Harry Kane, yılın forveti Gerd Müller Kupası’nı paylaştı. En iyi kaleci ödülüne Aston Villa’nın Arjantinli kalecisi Emiliano Martinez layık görüldü.

YILIN TEKNİK DİREKTÖRÜ ANCELOTTİ

Real Madrid’in İtalyan teknik direktörü Carlo Ancelotti, erkeklerde yılın teknik direktörü unvanını kazandı. ABD Milli Takımı’nı çalıştıran İngiliz teknik direktör Emma Hayes, kadınlarda yılın teknik direktörü ödülüne layık görüldü. Yılın kulübü ödülleri ise erkeklerde Real Madrid ve kadınlarda Barcelona’ya gitti.

REAL MADRID’DEN TÖREN BOYKOTU

İspanyol basınından alınan haberlere göre, Paris’te düzenlenen ödül töreninde Vinicius Junior’a “en iyi futbolcu” ödülü verilmeyeceğini öğrenen Real Madrid, etkinliğe katılmamaya karar verdi. İspanya devlet televizyonu RTVE, “Real Madrid, en iyi kulüp ve teknik direktör ödüllerini alma umudunu taşıyor ancak Vinicius veya Carvajal’ın ödül almamasına saygı gösterdi” ifadelerine yer verdi. Galada Real Madrid’den yaklaşık 50 kişi hazır bulunacaktı ama hiçbiri Paris’e gitmedi.

ARDA GÜLER’DEN DESTEK PAYLAŞIMI

Real Madrid’de Vinicius ile birlikte forma giyen Arda Güler, Instagram hesabından Brezilyalı futbolcu ile bir fotoğraf paylaşarak ona destek oldu.