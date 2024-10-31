2024 Askerlik Yerleri Açıklama Tarihi

ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANMA TARİHİ

Askerlik hizmeti için başvurularını tamamlayan vatandaşlar, 2024 yılı kasım ayı askerlik yerlerinin açıklanmasını bekliyor. Bu konuda “Askerlik yerleri açıklandı mı, belli oldu mu?” gibi sorular merak ediliyor. Askerlik celp yerleri sonuçları için saat bilgisi de araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Savunma Bakanlığı’nın belirlediği tarihte askerlik yerleri e-Devlet sistemi üzerinden sorgulanabilecek.

ASKERLİK CELP YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 kasım celp dönemi için askerlik yerlerinin 31 Ekim Perşembe günü açıklanması planlanıyor. Yani askerlik celp yerleri ekim ayı yerleştirmeleri bugün itibarıyla duyurulacak.

ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Milli Savunma Bakanlığı’nın açıkladığı takvime göre, 31 Ekim 2024 tarihinde askerlik sınıflandırma sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Gün içinde yapılacak duyurunun saati henüz netleşmese de, sabah saatlerinde sonuçların erişime açılabileceği bekleniyor. Askerlik yerlerini öğrenmek isteyenler, e-Devlet üzerinden “Milli Savunma Bakanlığı Er Sınıflandırma, Yedek Astsubay, Yedek Subay ve Bedelli Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama” hizmetine ulaşarak sonuçları öğrenebilir.