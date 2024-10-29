More
Eğitim

2024-DGS Ek Tercih Süreci Ne Zaman?

2024-dgs-ek-tercih-sureci-ne-zaman

2024-DGS EK TERCİH SÜRECİ DEVAM EDİYOR

2024 DGS ek tercih süreci sürüyor. İki yıllık eğitimlerini dört yıllık lisans programlarına tamamlamak isteyen adaylar, başvuru süresinin sona ereceği tarihe yoğunlaşmış durumda. Bu bağlamda, 2024 DGS ek tercih takviminde son gelişmeleri paylaşalım.

DGS EK TERCİH BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

ÖSYM’nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 2024-DGS ek yerleştirme tercih işlemleri, 31 Ekim saat 23.59’a kadar devam edecek. Adaylar, belirlenen tarihe kadar tercihlerini yapma fırsatına sahip.

EK TERCİHLER NASIL YAPILIR?

Adaylar, tercih işlemlerini bireysel olarak ÖSYM’nin “https://ais.osym.gov.tr” internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak gerçekleştirebiliyor. Bu süreçte dikkatli olmaları, tercihlerini eksiksiz yapmaları açısından önemli bir konu.

ÖNEMLİ

Gündem

İzmir Depremini Anma: Prof. Dr. Sözbilir Uyardı

İzmir'deki depremin yıl dönümünde Prof. Dr. Hasan Sözbilir, şehrin depreme dayanıklı olmadığını vurgulayarak önemli uyarılarda bulundu. 117 hayatın kaybedildiği felaket unutulmamalı.
Gündem

“MHP’den Açıklama: CHP’nin Bağlantıları Sorgulanmalı”

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, gözaltına alındı. Bu gelişmenin ardından MHP tarafından ilk açıklama yapıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.