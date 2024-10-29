2024-DGS Ek Tercih Süreci Ne Zaman?

2024-DGS EK TERCİH SÜRECİ DEVAM EDİYOR

2024 DGS ek tercih süreci sürüyor. İki yıllık eğitimlerini dört yıllık lisans programlarına tamamlamak isteyen adaylar, başvuru süresinin sona ereceği tarihe yoğunlaşmış durumda. Bu bağlamda, 2024 DGS ek tercih takviminde son gelişmeleri paylaşalım.

DGS EK TERCİH BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

ÖSYM’nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 2024-DGS ek yerleştirme tercih işlemleri, 31 Ekim saat 23.59’a kadar devam edecek. Adaylar, belirlenen tarihe kadar tercihlerini yapma fırsatına sahip.

EK TERCİHLER NASIL YAPILIR?

Adaylar, tercih işlemlerini bireysel olarak ÖSYM’nin “https://ais.osym.gov.tr” internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak gerçekleştirebiliyor. Bu süreçte dikkatli olmaları, tercihlerini eksiksiz yapmaları açısından önemli bir konu.