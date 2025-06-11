2024 Haziran’dan Sonra Düşük Hacim

YABANCILARIN MAYIS AYI İŞLEMLERİ AÇIKLANDI

Borsa İstanbul, mayıs ayı içinde yabancı banka, aracı kurum veya şahıslar adına yapılan işlemleri duyurdu. Verilere göre, yabancılar geçen ay 22 milyar 699 milyon 957 bin 357 dolar değerinde alım gerçekleştirirken, 22 milyar 348 milyon 178 bin 39 dolar değerinde satım yaptı. Böylece, mayıs ayında yabancıların net satım işlemleri 351 milyon 779 bin 318 dolar seviyesinde kaydedildi.

SON DÖNEMİN DÜŞÜK İŞLEM HACMİ

Ekonomim’de yayımlanan habere göre, yabancıların toplam işlem hacmi 45 milyar 48 milyon 1354 bin 396 dolar olarak belirlendi. Bu rakam, 2024 yılı haziran ayından bu yana görülen en düşük işlem hacmi olarak dikkat çekiyor. Mayıs ayı boyunca yabancılar, 122 milyon 305 bin 694 dolar değerinde yapılandırılmış ürün ve fon alımında bulunurken, 134 milyon 920 bin 430 dolar tutarında satım yaptı.