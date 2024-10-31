“2024 Kasım Askerlik Yerleri Duyuruldu!”

KASIM 2024 CELP DÖNEMİ ASKERLİK YERLERİ AÇILDI

Kasım 2024 celp dönemi askerlik yerleri belli oldu. Asker adayları, e-Devlet üzerinden askerlik sınıflandırma sonuçlarına kolayca ulaşabiliyor. 2024 Kasım celbi için askerlik yerleri, askere gidecek yükümlüler tarafından büyük bir merakla bekleniyordu. Celp dönemi içinde silahaltına alınacak olan yedek subay adayları, yedek astsubay adayları ve er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmet tercihleri, sınıflandırma ve sevk işlemleri ile ilgili detaylar, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı.

ASKERLİK YERLERİNE ERİŞİM SAĞLANDI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, askerlik yerleri 31 Ekim 2024 Cuma günü erişime açıldı. Bakanlıktan yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı: “Kasım/Aralık ve Ocak 2024 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları açıklanmıştır. Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz.”