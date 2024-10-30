“2024 Yılı Sağlık Bakanlığı Personel Alımı”

SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI

Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, 26 sözleşmeli bilişim personeli alımı için ilan yayımlayarak teknoloji alanında yetenekli bireylerin dikkatini çekiyor. Sağlık Bakanlığı’nın personel alımı süreci, bilgi teknolojileri ve bilişim altyapısını güçlendirmek amacıyla gerçekleştiriliyor. Bu durum, kamu kurumlarında çalışmak isteyen mühendisler için önemli bir fırsat sunuyor. Adayların başvuru sürecine dair detaylar ve aranan niteliklere ilişkin bilgileri merakla takip ediliyor.

BAŞVURU TARİHLERİ VE ŞARTLARI

Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, 26 sözleşmeli bilişim personeli alımı için başvuru tarihlerini açıkladı. Başvurular, adayların KPSSP3 ve YDS puanlarının belirli oranları esas alınarak yapılacak. En yüksek puana sahip 10 katı aday, 2 Aralık – 13 Aralık 2024 tarihleri arasında sözlü ve uygulamalı mülakata davet edilecek. Ancak, Sağlık Bakanlığı’nın personel alımı için başvurular henüz başlamadı. Duyurunun ardından belirlenen tarihlerde başvurular açılacak ve adaylar ilgili puanlarına göre değerlendirilecek.

ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

Başvuru için adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartlara uyması gerekmektedir. Adayların, bilgisayar mühendisliği veya yazılım mühendisliği gibi ilgili mühendislik bölümlerinden mezun olması şartı aranırken, güncel programlama dillerinden en az iki tanesini bildiğini belgelemeleri gereklidir. Ayrıca, yazılım geliştirme veya büyük ölçekli ağ yönetimi alanında 3-5 yıl deneyime sahip olmaları ve güçlü iletişim becerileri ile muhakeme yeteneğine sahip olmaları bekleniyor.