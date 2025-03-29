2025 Bayram Namazı Saatleri Açıklandı

2025 RAMAZAN BAYRAMI NAMAZI SAATLERİ DUYURULDU

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 yılında gerçekleşecek Ramazan Bayramı namazının saatlerini açıkladı. Tüm illerde, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirler de dahil olmak üzere bayram namazı saatleri belirlendi. Bayram namazının kılınış şekli de detaylı olarak anlatıldı.

BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıkladığı bilgilere göre, büyük şehirlerde bayram namazı saatleri şu şekilde olacak: İstanbul 07:22, Ankara 07:07 ve İzmir 07:30. Türkiye genelindeki farklı illerde bayram namazının saatleri değişiklik gösterebilir.

BAYRAM NAMAZI KILINMA ŞEKLİ

Diyanet, bayram namazının nasıl kılınacağını şu adımlarla açıkladı:

Niyet: “Niyet ettim Allah rızası için Ramazan Bayramı namazını kılmaya, uydum imama” denilerek niyet edilir.

Birinci Rekat: İmam “Allahu Ekber” diyerek namaza başlar. Cemaat de tekbir getirir. Ardından eller bağlanır ve “Sübhaneke” duası okunur. İmam, üç kez “Allahu Ekber” diyerek ek tekbirler alır ve cemaat de her tekbirde ellerini kaldırıp bağlar.

İkinci Rekat: İmam ikinci rekat için “Allahu Ekber” diyerek ayağa kalkar. Fatiha ve bir sure okunduktan sonra yine üç ek tekbir alınır. Üçüncü tekbirden sonra “Allahu Ekber” denilerek rükuya gidilir. Namaz, normal şekilde selam verilerek tamamlanır.

Diyanet, bayram namazının cemaatle kılınmasının önemine vurgu yaparak, vatandaşları camilere davet etti. Namazın ardından bayram hutbesi okunacak ve dua edilecek. 2025 Ramazan Bayramı, 30 Mart’ta başlayacak ve 1 Nisan’a kadar devam edecek.