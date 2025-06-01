2025 Devlet Üniversiteleri Sıralaması Açıklandı

URAP ARAŞTIRMA LABORATUVARI 2025 SIRALAMASINI AÇIKLADI

ODTÜ bünyesindeki URAP (University Ranking by Academic Performance) Araştırma Laboratuvarı, 2025 yılına ait devlet üniversiteleri sıralamasını kamuoyu ile paylaşıyor. Akademik yayın sayısı, atıf oranları ve yürütülen bilimsel projelerin sayısı gibi objektif kriterlere dayalı hazırlanan bu sıralama, Türkiye’nin en başarılı 20 devlet üniversitesini belirliyor.

ZİRVEYİ DEĞİŞİREN ÜNİVERSİTE

Bu yılki sıralamada dikkat çeken en önemli gelişme, zirvedeki üniversitenin değişmesi oldu. 2025 verilerine göre Hacettepe Üniversitesi, 337,38 puan alarak listenin en üst sırasında yer alıyor. İstanbul Üniversitesi ise 314,69 puanla ikinci sırada bulunurken, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 293,31 puanla üçüncülüğü elde ediyor.