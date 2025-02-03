2025 Fitre Miktarı 180 TL Olarak Belirlendi

FITRE MİKTARI BELİRLENDİ

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Din İşleri Yüksek Kurulu, 2025 yılı Ramazan ayı için fitre miktarını 180 lira olarak belirledi. Bu karar, Kurul Başkanı Abdurrahman Haçkalı’nın başkanlığında yapılan toplantıda alındı.

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Diyanet tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: “Konu ile ilgili hadisi şerifler, mevcut sosyoekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak, ülkemizde fitre miktarı 2025 yılı Ramazan ayından 2026 yılı Ramazan ayına kadar 180 lira olarak belirlenmiştir.” Ayrıca fitre, nakdi veya gıda maddeleri şeklinde ayni olarak da verilebiliyor. Belirlenen meblağ, günlük oruç fidyesi bedelini de kapsıyor. Her birey, kendi günlük gıda harcamalarına uygun bir miktarı fitre olarak verebiliyor.