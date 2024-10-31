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2025 Hac Kura Sonuçları Açıklandı!

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2025 HAC KURALARI ÇEKİLDİ

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2025 yılı hac kuralarının çekildiği geniş katılımlı bir etkinlikte bulunuyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu’nda gerçekleşen kura sonuçlarının tüm hacı adaylarına hayırlara vesile olmasını diliyor.

SONUÇLAR AÇIKLANDI

Kura sonuçları, hac sevinci yaşayanlar için büyük bir merak konusu oluyor. Adaylar, sonuçlarını saat 21.00 itibarıyla e-Devlet üzerinden öğrenebiliyor. Hac yolculuğu için planlar yapanlar için bu, önem arzu eden bir gelişme.

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