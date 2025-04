2025 İlk Çeyrek Satış Rakami Açıkladı

PİYASA VERİLERİNE GÖRE İKİNCİ EL OTOMOBİL SATIŞ TRENDLERİ

Şirketten gelen açıklamada, VavaCars, yılın ilk çeyreğine dair derlediği piyasa verileriyle ikinci el otomobil satış trendlerini paylaştı. Bu dönemde B, C, D segmentleri ve SUV kategorisinde en fazla satılan marka ve modeller incelendi. Satışlarda en yüksek oranı elde eden markalar arasında Renault, Volkswagen ve Fiat öne çıktı. Segmentler arası karşılaştırmada ise C segmenti yüzde 51’lik satış oranıyla başı çekti. C segmentindeki en popüler otomobiller ise Fiat Egea, Renault Megane ve Toyota Corolla oldu. Ayrıca, C segmentinin toplam satışlarda üst sıralarda bulunmasının nedenleri arasında yakıt ekonomisi, geniş iç hacmi ve aile kullanımı için uygunluğunun etkili olduğu tespit edildi.

B SEGMENT OTOMOBİLLERİN AVANTAJLARI

B segment ikinci el otomobiller arasında en çok tercih edilen modeller ise Renault Clio, Volkswagen Polo ve Hyundai i20 oldu. Bu araçların kompakt yapıları, düşük yakıt tüketimleri, şehir içi kullanım avantajları ve uygun fiyatları, tüketicilerin bu modelleri tercih etmeye devam etmesine neden oluyor. D segmentinde ise Volkswagen Passat, Skoda Superb ve BMW 320 gibi geleneksel araçlar öne çıkıyor. İlk çeyrek verileri, geçen yılın aynı dönemine göre adet bazında hafif bir artış yaşandığını, D segmentinin ise istikrarını koruduğunu gösteriyor. Bu segmentin konforu, geniş iç hacmi ve uzun yol performansı, orta üst sınıfa olan ilgiyi artırıyor.

SUV SEGMENTİNDEKİ TERCİHLER

SUV segmentinde, en çok tercih edilen modeller arasında Nissan Qashqai, Dacia Duster ve Volkswagen Tiguan yer aldı. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla bu segmentte de adet bazında artış görüldü.

C SEGMENTİNİN TERCİH EDİLMESİNİN NEDENLERİ

VavaCars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, açıklamasında, son dönemde ikinci el otomobil pazarında ekonomik ve yakıt tasarrufu sağlayan modellerin tercih edilme oranının yükseldiğini belirtti. Gözelekli, “C segmenti, geniş iç hacmi, aile kullanımı için uygunluğu ve çok yönlü kullanım imkanı sayesinde hem bireysel hem de kurumsal kullanıcılar tarafından öncelikli olarak tercih ediliyor ve pazardaki liderliğini sürdürüyor. Bununla birlikte gelişen teknolojiyle birlikte C segmenti araçların donanım seviyelerinin yükselmesi, bu segmentin cazibesini daha da artırıyor” ifadelerini kullandı.