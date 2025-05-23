2025 Kurbanlık Fiyatları Belli Oldu! Büyükbaş Pahalı

KURBAN BAYRAMI TELAŞI BAŞLADI

6 Haziran tarihindeki Kurban Bayramı öncesi kurbanlık almak için vatandaşlar harekete geçti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Bu sene kurbanlıkla ilgili hiçbir sorunumuz yok” diyor. Bununla birlikte, vatandaşlar kurbanlık fiyatları karşısında şaşkınlık yaşıyor. İstanbul’da en çok büyükbaş hayvan satışı gerçekleşirken, fiyatlar 400 bini buluyor. Küçükbaş hayvan fiyatları da 20 bini aşıyor.

KURBANLIKLARDA ARTIŞ VAR AMA FİYATLAR YÜKSEK

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın bildirdiğine göre bu sene büyükbaş hayvan arzı, geçen seneye göre yüzde 60 daha fazla. Küçükbaş hayvan arzı ise geçen seneye göre yüzde 55 oranında arttı. Ancak, bu artışa rağmen kurbanlık fiyatları oldukça yüksek seyrediyor. Büyükbaş kurbanlık fiyatları Anadolu illerinde daha uygunken İstanbul’da fiyatlar ciddi oranda artmış durumda. İstanbul Küçükçekmece’deki hayvan pazarında en çok büyükbaş hayvan satışı yapılıyor ve fiyatlar 250 bin ile 380 bin arasında değişiyor.

KÜÇÜKBAŞ KURBANLIK FİYATLARI

Küçükbaş kurbanlık fiyatları da bölgelere göre farklılık gösteriyor. Küçükbaş kurbanlıklarda canlı kilogram fiyatı 270 lira ile 300 lira arasında değişiyor. Küçükbaş kurbanlık almak isteyenler için fiyat aralığı 11 bin ile 20 bin lira arasında. Ayrıca, kurban alırken sağlıklı hayvan tercih etmek adına Tarım Bakanlığı’nın geliştirdiği uygulamanın indirilmesi tavsiye ediliyor. Bu uygulama sayesinde, hayvanın küpesini okutarak geçmişini öğrenmek mümkün oluyor.